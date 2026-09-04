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Na horách stredného a severného Slovenska hrozí silný nárazový vietor
Platí od 21.00 h až do nedeľného (6. 9.) predpoludnia.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Na horách stredného a severného Slovenska sa nad pásmom lesa môže vyskytnúť vietor so silou víchrice. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo vydanej výstrahe 1. stupňa.
Platí od 21.00 h až do nedeľného (6. 9.) predpoludnia. „Nad pásmom lesa očakávame výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 - 135 km/h a priemernú rýchlosť 70 - 85 km/h,“ konkretizovali meteorológovia v rámci výstrahy, vydanej pre okresy Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno.
Upozornili, že predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre aktivity, ako je horolezectvo či pešia turistika.
Platí od 21.00 h až do nedeľného (6. 9.) predpoludnia. „Nad pásmom lesa očakávame výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 - 135 km/h a priemernú rýchlosť 70 - 85 km/h,“ konkretizovali meteorológovia v rámci výstrahy, vydanej pre okresy Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno.
Upozornili, že predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre aktivity, ako je horolezectvo či pešia turistika.