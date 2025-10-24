< sekcia Import
Na horách stredného Slovenska sa môže v sobotu silnejšie rozfúkať
Výstrahy platia predbežne od soboty od 8.00 h do polnoci zo soboty na nedeľu (26. 10.).
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 24. októbra (TASR) - Na horách stredného Slovenska sa môže v sobotu (25. 10.) rozfúkať silnejší vietor. Upozorňuje na to Slovenský meteorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Výstrahy platia pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín. Nad pásmom lesa očakávajú meteorológovia vietor, ktorý môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 110 až 135 km/h, v priemere 70 až 85 km/h, čo je víchrica. „Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo,“ pripomína SHMÚ.
Od štvrtkového (23. 10.) popoludnia, respektíve večera do piatkového popoludnia zaznamenali meteorológovia výdatné zrážky takmer na celom území Slovenska. Do 16.00 h spadlo väčšinou 15 až 50 mm, výnimočne aj viac ako 100 mm. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.
„Zväčša spadlo 15 až 50 mm, ojedinele aj menej, a to predovšetkým v Trnavskom a Bratislavskom kraji,“ približuje SHMÚ.
Lokálne zaznamenali meteorológovia aj vyššie úhrny, a to na väčšej súvislej ploche predovšetkým v oblasti Nízkych Tatier. Donovaly hlásili 99, Magurka 118 a Demänovská dolina - Jasná až 144 mm.
„Keďže počas minulej noci a najmä počas dnešného dňa sa k nám od západu dostával výrazne chladnejší vzduch, než sme tu mali vo štvrtok, na horách vo vysokých polohách postupne snežilo a na severe územia snežilo dokonca aj v polohách nad 800 metrov,“ podotýka SHMÚ.
