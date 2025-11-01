< sekcia Import
Na horách stredného Slovenska treba počítať so silnejším vetrom
Autor TASR
Bratislava 1. novembra (TASR) - Na horách stredného Slovenska treba počítať so silnejším vetrom. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Výstrahy platia pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina. Na horách nad približne 1500 metrov očakávajú meteorológovia vietor v nárazoch s rýchlosťou 110 až 135 kilometrov za hodinu, v priemere 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo je víchrica. „Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo,“ pripomína SHMÚ.
