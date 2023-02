Na horách treba rátať s víchricami, platia výstrahy najvyššieho stupňa

Bratislava 4. februára (TASR) - Na severnom a strednom Slovensku sa môže v sobotu na horách vyskytnúť mohutná víchrica až orkán. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre viaceré okresy výstrahu tretieho stupňa. Veternejšie môže byť podľa neho na celom Slovensku. Na viacerých miestach treba počítať aj so silným snežením, snehovými závejmi či poľadovicou.



Výstrahy tretieho stupňa pred vetrom na horách platia pre okresy Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. Meteorológovia očakávajú, že vietor dosiahne v nárazoch rýchlosť 160 až 180 kilometrov za hodinu, v priemere 110 až 120 km/h. Predpokladaná rýchlosť vetra je podľa nich extrémne vysoká a predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.



Silnejší vietor na horách sa môže podľa SHMÚ vyskytnúť aj inde. Pre viaceré okresy na severnom, strednom, východnom a južnom Slovensku platia výstrahy prvého a druhého stupňa.



Na celom území bude veternejšie aj mimo hôr, platia výstrahy prvého a druhého stupňa. Na severnom Slovensku treba počítať tiež so silným snežením, miestami môže napadnúť od 20 do 50 centimetrov snehu. Meteorológovia vo viacerých regiónoch varujú aj pred snehovými jazykmi a závejmi, ako aj poľadovicou.