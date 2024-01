Na hrebeňoch Tatier môže byť mohutná víchrica až orkán

Bratislava 27. januára (TASR) - Na hrebeňoch Tatier a Nízkych Tatier môže byť v sobotu mohutná víchrica až orkán. Vydané sú preto výstrahy druhého a tretieho stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.



Najvyšší stupeň výstrahy pred vetrom na horách sa týka okresov Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad. Vietor môže podľa SHMÚ dosiahnuť v polohách nad 1800 metrov nad morom rýchlosť v nárazoch do 180 kilometrov za hodinu. Priemerná rýchlosť môže byť do 120 kilometrov za hodinu.



"Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti extrémne vysoká a predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," upozorňuje SHMÚ. Druhý stupeň výstrahy platí v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Žilina, Martin, Ružomberok a Banská Bystrica.



Silnejšie zafúkať môže aj v Nitrianskom, Bratislavskom a Trnavskom kraji. Tiež v časti Trenčianskeho kraja a v okresoch Brezno, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok. Vydané sú výstrahy najnižšieho stupňa. Výnimkou je Bratislava a okresy Pezinok, Senec a Trnava, kde by mala do 12.00 h platiť výstraha druhého stupňa.



Počas dňa upozorňuje SHMÚ na možnú tvorbu snehových jazykov a závejov v Prešovskom a Žilinskom kraji s výnimkou okresu Bytča. Tiež v okresoch Spišská Nová Ves, Brezno a Banská Bystrica. Sever Slovenska môže potrápiť aj sneženie. Lokálne tam môže napadnúť desať až 20 centimetrov snehu.



Hydrologická výstraha druhého stupňa pred možnou povodňou platí v okrese Michalovce. "Na Latorici očakávame mierny pokles vodnej hladiny ešte na úrovni druhého stupňa povodňovej aktivity," priblížili zo SHMÚ s tým, že vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný.