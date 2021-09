Na juhozápade Slovenska platí od večera výstraha pred dažďom

Bratislava 16. septembra (TASR) – V okresoch Dunajská Streda, Galanta, Šaľa, Komárno, Nové Zámky, Levice, Krupina a Veľký Krtíš vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na štvrtok večer výstrahu pred dažďom. Informuje o tom SHMÚ na svojom webe.



Výstraha prvého stupňa pred dažďom platí od štvrtka od 20.00 h do piatka (17. 9.) do 8.00 h. V týchto okresoch sa ojedinele očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 25 – 40 milimetrov, pričom časť zrážok môže spadnúť pri búrkach.



Od piatkového rána od 8.00 h platí výstraha prvého stupňa pred dažďom v niektorých okresoch južného a východného Slovenska, pričom výstrahy platia do piatka do 20.00 h.