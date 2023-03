Na juhu Slovenska môže byť mráz, na severe sa môže tvoriť poľadovica

Bratislava 29. marca (TASR) - Vo viacerých južných okresoch na Slovensku sa môže vo štvrtok (30. 3.) vyskytnúť mráz vo vegetačnom období. Vo viacerých severných okresoch hrozí poľadovica. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Mráz sa môže vyskytnúť v niektorých okresoch Nitrianskeho, Banskobystrického a Košického kraja. "Vo výške jeden až tri metre nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu 0 až mínus 4 stupne Celzia," konštatujú meteorológovia, poukazujúc na možné ohrozenie kvetov ovocných stromov. Výstrahy platia predbežne od 1.00 do 8.00 h.



Na poľadovicu si treba dávať pozor v okresoch Trenčianskeho, Žilinského a Prešovského kraja. Tá predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravu či pohyb ľudí. Výstrahy platia predbežne od 1.00 do 10.00 h.