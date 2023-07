NA JUHU VÝSTRAHA DRUHÉHO STUPŇA: Teploty môžu byť až do 35 stupňov

Bratislava 16. júla (TASR) - V južných okresoch na západe Slovenska platí od nedeľného popoludnia výstraha druhého stupňa pred vysokými teplotami. Môžu sa vyšplhať až na 35 stupňov Celzia. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



Výstraha platí od 14.00 h do 18.00 h. Vysoké teploty budú aj v mnohých ďalších okresoch, kde vyhlásili výstrahu prvého stupňa.



Druhý stupeň výstrahy pred vysokými teplotami platí pre celý Bratislavský kraj, väčšinu okresov Nitrianskeho a Trnavského kraja a pre okresy Krupina a Veľký Krtíš.



Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a vznik požiarov. "Uvedená teplota vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavá a pravdepodobnosť poškodenia zdravia nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká," upozorňujú meteorológovia.



Výstraha prvého stupňa pred vysokými teplotami platí od 14.00 h do 18.00 h, niekde aj do 21.00 h. Teplota môže dosiahnuť 33 až 34 stupňov Celzia. Týka sa celého Trenčianskeho kraja, väčšiny okresov Košického kraja, ako aj okresov Topoľčany, Zlaté Moravce, Skalica, Hlohovec, Piešťany, Humenné a Vranov nad Topľou.