Na košských mokradiach zahniezdil slávik modrák

Koš 10. júla (TASR) - Unikátny priestor mokradí v Koši (okres Prievidza), ktoré vznikli banskou činnosťou, si na hniezdenie po prvý raz vybral slávik modrák. Poddruh stredoeurópsky pozorovali odborníci na juhu Slovenska, v severných častiach krajiny veľmi vzácne hniezdi zase poddruh tundrový. V košských mokradiach slávika pozoroval i Vladimír Pazdera, ktorý pracuje v zoo v Bojniciach.



"Košské mokrade majú veľkú výhodu v tom, že široko-ďaleko nie je takých podobných jazier. V Podunajskej nížine je zákutí veľa, podobných jazier či mŕtvych ramien veľa, ale tu je to vzácnosť. Preto sa niektorí vtáci koncentrujú na tieto miesta a sú na to dosť odkázaní, či na jar alebo na jeseň," načrtol pre TASR Pazdera.



Slávik modrák je sťahovavý, cez toto územie tiahne na jar, jeseň, ornitológovia ho určite už aj chytili, priblížil Pazdera, ktorý ho objavil podľa spevu. "Prvýkrát sa však podľa mojich vedomostí zistilo, že tu hniezdi. Na rôznych rybníkoch sa vyskytol už na jar, na prvých prepadliskách v Koši sa však zdržiaval už dlhšiu dobu, čo už bolo nápadné, keďže už dávno mal byť niekde inde," doplnil Pazdera s tým, že si ho začal viac všímať. Slávik podľa neho dominoval medzi ostatnými vtákmi spevom.



Na košských mokradiach slávika modráka môžu ľudia vídať do polovice júna. "Vyzerá z chrbta ako klasický slávik, ale chvost má z bokov načervenalý, má modrú hruď s bielym fľakom a čiernu a červenú obrubu. Keďže je modrák, hlavná je modrá farba, u samca, samica nie je taká pestrá," opísal Pazdera.



Slávik modrák alebo modrák obyčajný obýva palearktídu a rozširuje sa i v Severnej Amerike, v Európe sa vyskytujú jeho poddruhy stredoeurópsky alebo tundrový. Patrí medzi hniezdičov a je sťahovavý. Je zákonom chránený a jeho spoločenskú hodnotu podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR určili na 1840 eur.