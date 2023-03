Meteorológovia: Na krajnom západe miestami sneží aj v nižších polohách

Bratislava 27. marca (TASR) – Na krajnom západe Slovenska a v Žilinskom kraji miestami sneží aj v nižších polohách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) to v pondelok popoludní uviedol na sociálnej sieti. Prúdenie studeného vzduchu sprevádza i silný vietor.



Na juhozápade Slovenska meteorológovia zaznamenali vietor s nárazmi do 90 kilometrov za hodinu. "Vietor postupne silnie aj na strednom a východnom Slovensku, najsilnejší tam bude večer a začiatkom noci, podobne aj na horách," priblížili s tým, že veterno bude aj v utorok 28. marca.



Ozrejmili, že po zadnej strane tlakovej níže so stredom v oblasti Východných Karpát začal na Slovensko od severu prúdiť studený, pôvodom arktický vzduch. "Níž prináša najviac zrážok na východe, kde sú v nižších polohách prevažne dažďové," podotkli.



Výstrahy pred vetrom platia v pondelok na území celého Slovenska. V okresoch Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno je pre oblasti nad 1500 metrov nad morom vydaný tretí stupeň výstrahy pred vetrom. Ojedinele sa tam očakáva mohutná víchrica až orkán. V nárazoch tam môže dosiahnuť vietor rýchlosť od 160 do 180 kilometrov za hodinu, priemerná rýchlosť vetra môže byť do 120 kilometrov za hodinu.