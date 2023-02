Na Lomnickom štíte bolo mínus 22 a na Chopku mínus 18 stupňov Celzia

Bratislava 5. februára (TASR) - Na Lomnickom štíte bolo v noci mínus 22 a na Chopku mínus 18 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociálnej sieti.



Do našej oblasti sa po vpáde arktického vzduchu presúva v pretrvávajúcom severnom prúdení tlaková výš. V noci sa miestami zmenšila oblačnosť, v záveterných polohách aj zoslabol vietor, približujú meteorológovia. Na snehovej pokrývke tak lokálne boli podľa nich podmienky na výraznejšie ochladzovanie.



"To sa stalo predovšetkým na Horehroní, čiastočne aj v celom Banskobystrickom kraji, ojedinele aj na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši, kde teplota klesla pod mínus desať, ojedinele až do mínus 17 stupňov Celzia (stanice Čierny Balog - Dobroč, Liptovská Teplička a Poprad)," priblížil SHMÚ.



V ďalších dňoch bude prevládať situácia pod vplyvom tlakových výší. To bude podľa SHMÚ ešte viac podporovať výrazné nočné ochladzovanie, najmä v lokalitách so snehovou pokrývkou. Meteorológovia dodali, že na horách sa oteplí.