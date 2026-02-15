< sekcia Import
Na Medzinárodnú vesmírnu stanicu dorazila nová štvorčlenná posádka
Veliteľkou misie je Meirová, vyštudovaná morská biologička. Adenotová sa po Claudii Haigneréovej stane druhou Francúzkou, ktorá bude pôsobiť na vesmírnej stanici.
Autor TASR
Mys Canaveral 15. februára (TASR) - Na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) v sobotu dorazila nová štvorčlenná posádka nahradzujúca tím, ktorý museli v januári predčasne evakuovať pre zdravotné problémy jedného astronauta. Na sieti X o tom informovala spoločnosť SpaceX, ktorej kozmická loď Crew Dragon sa pripojila k ISS po takmer 34 hodinách od štartu z kozmodrómu na floridskom Myse Canaveral, píše TASR.
Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) na svojej internetovej stránke informoval, že jej kozmonauti Jessica Meirová a Jack Hathaway, francúzska kozmonautka Európskej vesmírnej agentúry (ESA) Sophie Adenotová a ruský kozmonaut Andrej Feďajev zo spoločnosti Roscosmos dorazili na ISS, keď sa kozmická loď Crew Dragon pripojila k obiehajúcemu komplexu o 21.15 h SEČ.
Raketa Falcon 9 spoločnosti Space X, ktorá do vesmíru vyniesla kozmickú loď Crew Dragon, vyštartovala z kozmodrómu na Floride v piatok o 11.15 h SEČ. Štart bol odložený o dva dni pre nepriaznivú predpoveď počasia pre východné pobrežie USA. Tá počítala so silným vetrom, ktorý by mohol skomplikovať prípadné núdzové manévre.
Predchádzajúca posádka Crew-11 sa na Zem vrátila už 15. januára, teda o mesiac skôr, než sa plánovalo. Dôvodom boli bližšie nešpecifikované zdravotné problémy jedného z jej členov. NASA s odvolaním sa na lekárske tajomstvo nešpecifikoval meno astronauta ani jeho zdravotné problémy. Na ISS tak zostal len provizórny trojčlenný tím.
Počas osemmesačného pobytu vykonajú astronauti množstvo experimentov vrátane výskumu vplyvu mikrogravitácie na ľudské telo. Testovať budú aj systém využívajúci umelú inteligenciu a rozšírenú realitu, ktorý má astronautom umožniť vykonávať ultrazvukové vyšetrenia.
