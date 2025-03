Na Mesiaci pristál americký modul; zisťuje sa, či úspešne

Washington 6. marca (TASR) — Na Mesiaci pristál vo štvrtok robotický modul americkej spoločnosti Intuitive Machines. Stal sa tak druhým prístrojom tejto firmy, ktorému sa podarilo pristáť na prirodzenej obežnici Zeme. Či však bol manéver úspešný, odborníci zatiaľ stále zisťujú. Uviedol to hovorca spoločnosti Josh Marshall, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Athena je na povrchu Mesiaca. Pracujeme na tom, aby sme zistili, aká je orientácia modulu," povedal Marshall v online vysielaní asi 20 minút po tom, čo modul dosadol v blízkosti južného pólu Mesiaca. Pristátie bolo naplánované na 18.32 h SEČ.



Americký modul Athena má rozmery 4,3 krát 4,3 krát 4,8 metra. Do vesmíru ho vyniesla 26. februára raketa Falcon 9 spoločnosti SpaceX. Pristál v oblasti hory Mons Mouton vzdialenej približne 150 kilometrov od južného pólu Mesiaca. Jeho misia nazvaná IM-2 má trvať jeden lunárny deň, teda nie dlhšie ako 14 pozemských dní. Na palube modulu prebehne celkom 12 vedeckých a technologických experimentov.



Modul je okrem iného vybavený vŕtačkou PRIME-1, ktorá je navrhnutá tak, aby prenikla až jeden meter pod mesačný povrch, ako aj hmotnostným spektrometrom, ktorý dokáže detegovať prchavé látky.



Od modulu Athena sa po pristátí odpojí zariadenie Grace pomenované po zosnulej priekopníčke softvérového inžinierstva Grace Murrayovej Hopperovej, ktoré zhotoví detailné snímky mesačného povrchu. Tie urobí počas niekoľkých skokov, ktoré dosiahnu výšku až 50 metrov. Neskôr skončí v neďalekom kráteri, ktorý je v permanentnom tieni.



Athena dopraví na Mesiac aj rovery MAPP (Mobile Autonomous Prospecting Platform) americkej spoločnosti Lunar Outpost a dvojkolesový Yaoki vyvinutý japonskou spoločnosťou Dymon.



Do misie IM-2 je zapojených množstvo spoločností a organizácií. Je súčasťou programu amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) s názvom Commercial Lunar Payload Services (Komerčné lunárne nákladné služby, CLPS), ktorého cieľom je zabezpečiť lacnú dopravu nákladov na povrch Mesiaca pre podporu programu Artemis. NASA jednotlivé misie prideľuje súkromným firmám, ktoré pre ňu zaisťujú kompletný servis. NASA dodá iba vedecké vybavenie a za zvyšok misie je zodpovedný komerčný partner.



Modul Athena vyvinula americká spoločnosť Intuitive Machines, ktorej modul Odysseus 22. februára 2024 úspešne pristál na Mesiaci. Išlo o prvý americký modul, ktorý dosadol na Mesiac za viac ako 50 rokov. Pri pristávaní sa síce prevrátil, dáta však na Zem posielal.



Na Mesiaci už 2. marca pristál modul Blue Ghost ďalšej americkej spoločnosti Firefly Aerospace. V apríli ho začne skúmať modul Resilience od japonského start-upu ispace.