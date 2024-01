ROZFÚKA SA: Na mnohých miestach treba rátať so silným vetrom

Bratislava 8. januára (TASR) - V pondelok treba na mnohých miestach Slovenska rátať so silným vetrom. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahy prvého aj druhého stupňa. Pre nízke teploty v okrese Čadca bola vydaná výstraha prvého stupňa. Na severe Slovenska treba počítať so snehovými jazykmi a závejmi, vydaná bola výstraha prvého stupňa. Vietor na horách sa môže vyskytnúť v okresoch na severnom a strednom Slovensku, kde bola vydaná výstraha druhého aj prvého stupňa. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.



Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pred vetrom v okresoch Bratislavského, Trenčianskeho, Trnavského a Prešovského kraja. Vietor sa tam môže pohybovať rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu. V okresoch Brezno, Gelnica, Košice, Košice-okolie, Michalovce, Rožňava, Spišská Nová Ves a Trebišov vydal SHMÚ pred vetrom výstrahu druhého stupňa. Rýchlosť vetra tam môže dosahovať 85 až 105 kilometrov za hodinu.



V okrese Čadca treba celý deň rátať s nízkymi teplotami od -15 do -19 stupňov Celzia. SHMÚ pre tento jav vydal výstrahu prvého stupňa.



SHMÚ upozornil na snehové jazyky a záveje na severnom Slovensku, kde vydal výstrahu prvého stupňa. V okresoch severného a stredného Slovenska sa môže vyskytnúť vietor na horách. V okresoch Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Žilina môže vietor na horách dosahovať rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Vydaná bola výstraha prvého stupňa. V okrese Brezno bola pred vetrom na horách vydaná výstraha druhého stupňa. Jeho rýchlosť môže v nárazoch dosahovať 135 až 160 kilometrov za hodinu.



Hydrológovia informovali, že v okresoch Senica, Trebišov- bez Roňavy a Michalovce platí výstraha druhého stupňa pred povodňami. V okresoch Malacky, Skalica a Bánovce nad Bebravou platí pred povodňami výstraha prvého stupňa.