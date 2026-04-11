Na muža vydali zatykač, ten sa pokúsil o útek agresívnou jazdou
Veľký Meder 11. apríla (TASR) - Polícia zadržala vo Veľkom Mederi v okrese Dunajská Streda 39-ročného muža, ktorý mal v marci poškodiť okolie hotela na bratislavskom Kamennom námestí. Prezídium Policajného zboru o tom informovalo na sociálnej sieti.
Muža zadržali policajti v piatok (10. 4.) v neskorých popoludňajších hodinách. „Na základe intenzívnej operatívnej a pátracej činnosti bol naňho Okresným súdom Dunajská Streda vydaný príkaz na zatknutie pre majetkovú trestnú činnosť,“ doplnili.
Muž je zároveň obvinený alebo podozrivý v ďalších minimálne siedmich prípadoch rozsiahlej majetkovej a násilnej trestnej činnosti na západnom Slovensku. „Podľa operatívnych poznatkov mal v protiprávnej činnosti pokračovať a jeho meno sa objavuje aj v záujme zahraničných bezpečnostných zložiek,“ dodali policajti.
Počas zákroku sa muž pokúsil o únik agresívnou jazdou autom, pričom došlo k poškodeniu služobného vozidla Policajného zboru. „Napriek tomu sa muža podarilo zadržať. Zadržanú osobu si prevzali policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru Dunajská Streda na vykonanie ďalších procesných úkonov,“ ozrejmili.
