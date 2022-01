V Banskobystrickom kraji si dávajte pozor na zľadovatený sneh na ceste

Banská Bystrica 2. januára (TASR) – Aj keď sa v Banskobystrickom kraji v uplynulých dňoch oteplilo, vodiči by mali na niektorých úsekoch ciest zvýšiť pozornosť. Podľa stránky zjazdnost.sk, ktorú spravuje Slovenská správa ciest (SSC), miestami sa aktuálne vyskytuje nielen kašovitý, ale aj zľadovatený sneh.



V hornatejších oblastiach stredného Slovenska sa na vozovke môže nachádzať vrstva kašovitého alebo utlačeného snehu od jedného do troch centimetrov. Miestami zľadovatený sneh je na ceste Skalka – Kremnica.



Horské priechody na Slovensku sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý. Výnimkou je Vrchslatina nad Hriňovou, kde je zľadovatený sneh v hrúbke jedného centimetra. Úsek cesty Srdiečko - Bystrá v okrese Brezno je zjazdný len so snehovými reťazami.