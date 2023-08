Rozfúka sa: Na západnom Slovensku treba počítať so silnejším vetrom

Bratislava 7. augusta (TASR) - Na niektorých miestach západného Slovenska treba v pondelok počítať so silnejším vetrom. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Výstrahy prvého stupňa pred vetrom platia v niektorých okresoch Bratislavského kraja (Bratislava, Senec, Pezinok) v čase od 10.00 h do 16.00 h. V týchto okresoch sa očakáva rýchlosť vetra 65 až 70 kilometrov za hodinu.



V čase od 11.00 h do 16.00 h platia výstrahy prvého stupňa pred vetrom v okresoch Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta a Trnava. Vietor môže dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu. "Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," dodali meteorológovia.