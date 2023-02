Na Nový Zéland udrela tropická búrka Gabrielle

Wellington 13. februára (TASR) — Tisíce domácností zostali v pondelok bez elektriny na Novom Zélande, ktorého severné oblasti zasiahli deň predtým výbežky tropickej cyklóny Gabrielle. Z tohto dôvodu bolo zrušených aj množstvo letov, informujú agentúry AFP a DPA.



Novozélandský minister pre mimoriadne situácie Kieran McAnulty uviedol, že pondelok bude "kritický deň" pre "veľmi nebezpečnú" kombináciu silného vetra a intenzívneho dažďa.



Hoci Gabrielle medzičasom zoslabla na tropickú búrku, vietor s nárazmi do 160 km/h lámal stromy a strhával elektrické vedenie, zatiaľ čo voda poškodila cesty. Bez prúdu sa tak ocitlo okolo 58.000 ľudí.



V piatich severných regiónoch vrátane Aucklandu bol vyhlásený núdzový stav. Úrady varovali, že obnovenie dodávok elektriny môže trvať niekoľko dní.



V Aucklande a ďalších mestách spoločnosť Air New Zealand preventívne zrušila viac ako 500 letov a dočasne bola obmedzená železničná a autobusová doprava. Väčšina škôl zostala zatvorená. V mestách ako Whangarei v regióne Northland a na polostrove Coromandel boli obyvatelia vyzvaní, aby nevychádzali von.



Auckland, najväčšie mesto Nového Zélandu, kde žije vyše 1,6 milióna ľudí, sa pritom stále spamätáva z prívalových záplav, ktoré si koncom januára vyžiadali štyri obete a tisíce ľudí prinútili opustiť svoje domovy.



Meteorológovia varovali, že búrka Gabrielle zasiahne v priebehu pondelka aj časti Južného ostrova.



Minister McAnulty povedal, že vláda zvažuje vyhlásenie celoštátneho stavu núdze, čo by sa stalo len tretíkrát v dejinách krajiny, no vyjadril nádej, že k tomu nebude musieť prikročiť.