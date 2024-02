Čo je nové vo vede? Na obežnú dráhu odštartoval satelit NASA

Bratislava 9. februára (TASR) - Vo svete vedy sa v uplynulom týždni objavilo viacero zaujímavých správ. Na obežnú dráhu odštartoval satelit NASA, ktorý bude skúmať oceány a atmosféru, britskí vedci dosiahli rekordnú hodnotu energie v oblasti jadrovej fúzie, klauny očkaté možno zvládajú jednoduchú matematiku a ftálaty v plastoch spôsobujú asi desať percent predčasných pôrodov. TASR prináša súhrn najnovších poznatkov z vedy a techniky.



Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) vypustil vo štvrtok v spolupráci s firmou SpaceX na obežnú dráhu Zeme nový satelit PACE. Družica bude v rámci misie za 968 miliónov dolárov najmenej tri roky skúmať oceány a atmosféru z výšky 676 kilometrov.



Pozorovania majú vedcom pomôcť lepšie predpovedať hurikány a iné nepriaznivé počasie a podrobne popísať zmeny na Zemi v dôsledku otepľovania. PACE bude schopný rozoznať 200 farieb, čím vedcom umožní identifikovať druhy rias v mori a typy častíc vo vzduchu. Vedci očakávajú, že prvé údaje z družice získajú o jeden až dva mesiace.



Vedci z britského laboratória JET oznámili, že dosiahli rekordnú hodnotu energie v oblasti jadrovej fúzie a priblížili tak tento čistý a futuristický zdroj energie o krok bližšie k realite. V priebehu piatich sekúnd sa im v reaktore typu tokamak podarilo vytvoriť a udržať 69 megajoulov energie, pričom použili iba 0,2 miligramu paliva.



Jadrová fúzia je rovnaký proces, aký prebieha v Slnku a iných hviezdach. Potenciálne by mohla produkovať obrovské množstvo čistej energie bez emisií uhlíka, ktoré otepľujú planétu. Ide však o technológiu, ktorej zavedenie do praxe bude pravdepodobne trvať ešte mnoho rokov.



Nová štúdia naznačuje, že klauny využívajú jednoduchú matematiku na identifikáciu ostatných jedincov s rovnakým počtom pruhom, ako majú ony samotné.



Existuje 28 druhov klaunov. Tie majú nula až tri pruhy tiahnuce sa vodorovne od nosa po chvost alebo zvislo od brucha po chrbát. Klauny očkaté dokážu podľa štúdie publikovanej v odbornom časopise Journal of Experimental Biology zrejme narátať do troch, čo im umožňuje identifikovať jedince rovnakého druhu. Práve tie totiž ohrozujú ich postavenie v skupine.



Potvrdzuje to aj staršia štúdia z roku 2022, ktorú vypracoval tím morskej biologičky Kiny Hajašiovej z Okinawského inštitútu vedy a techniky. Jej výsledky potvrdili, že klauny očkaté sú agresívnejšie k rybám s rovnakým počtom pruhov tiahnucim sa rovnakým smerom ako na ich tele.



Niektorí výskumníci však matematické schopnosti klaunov spochybňujú a tvrdia, že ryby zrejme dráždilo väčšie množstvo bielej farby.



Americký vedci zistili, že približne desatinu predčasných pôrodov v Spojených štátoch možno pripísať účinkom ftalátov na tehotné ženy. Ftaláty sú chemikálie používané v predmetoch každodennej spotreby a nachádzajú sa napríklad v plastových nádobách a obaloch či hračkách a kozmetických produktoch.



Vedci analyzovali hladiny ftalátov v moči vyše 5000 tehotných žien v Spojených štátoch a zistili, že v prípade desiatich percent matiek s najvyššou hladinou ftalátov sa až o polovicu zvyšovalo riziko pôrodu pred dovŕšením 37 týždňa tehotenstva. Pre veľkú rozšírenosť ftalátov im však možno podľa vedúceho autora štúdie Leonarda Trasandea pripísať päť až desať percent predčasných pôrodov vo väčšine krajín sveta.