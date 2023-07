Na poruchy príjmu potravy sa vlani liečilo vyše 6000 ľudí

Bratislava 30. júla (TASR) - Na poruchy príjmu potravy (PPP) sa vlani na Slovensku liečilo 6172 pacientov. Častejšie išlo o ženy. Vyplýva to z dát, ktoré TASR poskytli všetky zdravotné poisťovne. Mnoho pacientov však lekára nenavštívi, upozornila na to Valentína Sedileková, zakladateľka organizácie Chuť žiť, ktorá s osobami trpiacimi PPP pracuje.



"Odbornú pomoc vyhľadá len približne štvrtina ľudí, ktorí s poruchami príjmu potravy žijú. Je našou ambíciou zlepšovať osvetu o týchto ochoreniach a najmä povedomie o tom, že pomoc existuje," skonštatovala.



Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) v minulom roku zaznamenala 4403 poistencov s diagnózou PPP. Išlo o 2906 žien a 1497 mužov. Ochorenie najčastejšie trápilo pacientov vo veku 15 až 18 rokov, pre TASR to uviedla Ivana Štefúnová z oddelenia komunikácie zdravotnej poisťovne.



Na poruchy príjmu potravy sa vlani liečilo aj 1235 poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera. Z toho bolo 889 žien a 346 mužov. "Najčastejšie sa ochorením trápia chlapci aj dievčatá vo veku sedem až 17 rokov," priblížil pre TASR PR špecialista Dôvery Matej Štepianský.



Union zdravotná poisťovňa (ZP) za vlaňajšok evidovala 534 poistencov liečených na poruchy príjmu potravy. Išlo o 74 percent žien a 26 percent mužov. "Najčastejšie išlo o vekovú kategóriu 15 až 18 rokov," doplnila hovorkyňa zdravotnej poisťovne Kristína Baluchová. Poukázala na to, že Union ZP sa témam prevencie či liečby porúch príjmu potravy venuje okrem iného aj na sociálnych sieťach.