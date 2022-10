Na psychiatriách spustili pilotný projekt stromov úprimnosti

Bratislava 10. októbra (TASR) – Na piatich psychiatrických klinikách univerzitných nemocníc spustili pilotný projekt "Stromov úprimnosti a odkazov pre pacientov". Má pomôcť k humanizácii v psychiatrii. Pri príležitosti pondelkového Svetového dňa duševného zdravia o tom informovala hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre psychiatriu Ľubomíra Izáková.



"Mnohí pacienti prichádzajú na lôžkové oddelenie v akútnom stave, stave hlbokej beznádeje a s obavami. Nevedia, čo očakávať, svoje pocity často maskujú. Práve odkazy od predchádzajúcich pacientov im môžu dodať nádej a pozitívny účinok toho, čo im o účele a prínosoch hospitalizácie hovorí personál," povedala predsedníčka sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) Martina Dubovcová. Projekt podľa nej spočíva v zanechávaní odkazov od pacientov, ktorí z oddelenia odchádzajú.



Tohtoročný Svetový deň duševného zdravia sa podľa Izákovej rozhodli venovať podmienkam psychiatrickej hospitalizácie. "Ide o tému, ktorá je v očiach verejnosti dlhodobo stigmatizovaná, veľa sa o nej hovorí, no zároveň otvára otázky potreby humanizácie v psychiatrii," doplnila.



MZ plánuje tri investície na zlepšenie starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku. "Celkovo z plánov obnovy chceme investovať 18,5 milióna eur prostredníctvom troch výziev," spresnil štátny tajomník MZ Róbert Babeľa. Najvyššia suma, takmer 11 miliónov eur, podľa neho pôjde na humanizáciu oddelení ústavnej psychiatrickej starostlivosti. Priblížil, že cieľom je zaistiť rekonštrukciu a skvalitniť liečebné prostredie pre pacientov.



Zároveň druhá investícia v sume 6,5 milióna eur je určená na rozšírenie siete stacionárov, psychosociálnou rehabilitáciou pre deti a dospelých. "Tretia investícia vo výške 1,3 milióna eur poslúži na modernizáciu diagnostiky a liečby psychických porúch prostredníctvom kvalitnejšieho materiálovo-technického vybavenia," doplnil Babeľa.



Podľa jeho slov je dôležité ukázať, prečo sa oplatí investovať do duševného zdravia. Návratnosť sa podľa neho pohybuje medzi ôsmimi až desiatimi rokmi, ale prináša zásadné úspory pre systém. Stacionáre podľa neho priniesli napríklad 80-percentnú redukciu hospitalizácií, takmer 80-percentnú redukciu práceneschopnosti a invalidity. "Depresia našu krajinu stojí minimálne 770 miliónov eur ročne. To sú peniaze, ktoré nejdú len na zdravotnú starostlivosť, ale súvisia aj so stratou produktivity, s invalidizáciou a podobne," upozornil Babeľa.