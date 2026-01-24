< sekcia Import
Na rýchlostnej ceste R2 došlo k dopravnej nehode
Cesta je neprejazdná.
Autor TASR
Revúca 24. januára (TASR) - K dopravnej nehode dvoch osobných motorových vozidiel došlo v sobotu podvečer na rýchlostnej ceste R2 v okrese Revúca. Cesta je neprejazdná. TASR o tom informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.
„Pri dopravnej nehode došlo k zraneniu osôb. Na mieste zasahujú štyria príslušníci HaZZ na dvoch kusoch techniky,“ uviedol Ján Ostrihoň z operačného strediska.
