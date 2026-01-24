Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 24. január 2026Meniny má Timotej
< sekcia Import

Na rýchlostnej ceste R2 došlo k dopravnej nehode

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Cesta je neprejazdná.

Autor TASR
Revúca 24. januára (TASR) - K dopravnej nehode dvoch osobných motorových vozidiel došlo v sobotu podvečer na rýchlostnej ceste R2 v okrese Revúca. Cesta je neprejazdná. TASR o tom informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.

„Pri dopravnej nehode došlo k zraneniu osôb. Na mieste zasahujú štyria príslušníci HaZZ na dvoch kusoch techniky,“ uviedol Ján Ostrihoň z operačného strediska.
.

Neprehliadnite

DANKO: Prvý zákon, čo schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Mrazivé dni sú konečne preč. Alebo sa vrátia?

FOTO: MIMORIADNY OBJAV: Jaskynné umenie môže mať vyše 67.800 rokov

TOMÁŠ: Na dôchodkový systém sa kvôli konsolidácii siahať nebude