Na severe a severozápade sa v sobotu ráno môže vyskytovať hmla

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Autor TASR
Bratislava 28. februára (TASR) - Na severnom a severozápadnom Slovensku sa v sobotu ráno môže vyskytovať hmla s dohľadnosťou 50 - 200 m. Výstrahu s platnosťou do 09.00 h pre okresy Žilinského i Trenčianskeho kraja vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ pripomínajú meteorológovia.

Na hmlu s dohľadnosťou do 100 m v lokalitách Dolný Kubín, Považská Teplá a Sverepec upozorňuje aj Slovenská správa ciest (SSC). Na webe zjazdnost.sk cestári takisto varujú pred poľadovicou na horských priechodoch Látky-Prašivá a Vrchslatina, rovnako i na zľadovatený sneh, ktorý sa vyskytuje na cestách III. triedy v obvode Trstená.
