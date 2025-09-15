< sekcia Import
Na severe a strede SR sa môže v utorok doobeda vyskytnúť dážď
Vo väčšine okresov Žilinského kraja a v okrese Banská Bystrica platí výstraha pred dažďom.
Autor TASR
Bratislava 15. septembra (TASR) - V niektorých častiach severného a stredného Slovenska sa môže v utorok (16. 9.) vyskytnúť dážď. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí pre celý Žilinský kraj a okresy Banská Bystrica, Brezno a Poprad. V niektorých častiach platí až do utorka 12.00 h.
