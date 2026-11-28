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Na severe a východe Slovenska platia výstrahy pred snehovými závejmi
V platnosti majú zostať do neskorého večera, v niektorých častiach Slovenska do nedeľného (29. 11.) rána.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Vo viacerých okresoch na severe a východe Slovenska treba v sobotu počítať s tvorbou snehových jazykov a závejov. Platia tam výstrahy prvého stupňa. Na webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Na juhovýchode sa pridá aj silný vietor.
Výstrahy prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi platia aktuálne v celom Prešovskom a Žilinskom kraji, vo väčšine okresom Košického a Trenčianskeho kraja aj v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Revúca a Rimavská Sobota. V platnosti majú zostať do neskorého večera, v niektorých častiach Slovenska do nedeľného (29. 11.) rána.
„Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt snehových jazykov a závejov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ poukázal SHMÚ.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) varoval, že v dôsledku zvírenia snehu môže hroziť poranenie očí aj poškodenie pokožky. V snehových závejoch tiež hrozí fyzické vyčerpanie, ktoré môže vyvolať podchladenie. „Náležitú pozornosť venujte ochrane nôh, rúk a hlavy. Noste teplé rukavice, čiapky, ponožky a zimné nepremokavé topánky. Používajte viac vrstiev oblečenia, vrchné oblečenie by malo byť odolné proti vetru a snehu,“ uviedol úrad.
V okresoch Brezno, Košice-mesto, Košice-okolie, Michalovce a Trebišov treba okrem toho počítať so silnejším vetrom. Výstrahy prvého stupňa platia až do večera. Meteorológovia očakávajú priemernú rýchlosť vetra 45 kilometrov za hodinu - v nárazoch až do 85 kilometrov za hodinu.
„Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varoval ústav.
ÚVZ SR poukázal na to, že silný vietor môže spôsobiť úrazy vzniknuté pádom alebo zasiahnutím objektom či vetvou zo stromu. Odporúča vyhľadať úkryt a ostať tam, pokým sa situácia neupokojí a bude bezpečné miesto úkrytu opustiť. „Ohrozenou skupinou sú predovšetkým turisti, ľudia pracujúci v lese,“ doplnil ÚVZ.
Výstrahy prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi platia aktuálne v celom Prešovskom a Žilinskom kraji, vo väčšine okresom Košického a Trenčianskeho kraja aj v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Revúca a Rimavská Sobota. V platnosti majú zostať do neskorého večera, v niektorých častiach Slovenska do nedeľného (29. 11.) rána.
„Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt snehových jazykov a závejov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ poukázal SHMÚ.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) varoval, že v dôsledku zvírenia snehu môže hroziť poranenie očí aj poškodenie pokožky. V snehových závejoch tiež hrozí fyzické vyčerpanie, ktoré môže vyvolať podchladenie. „Náležitú pozornosť venujte ochrane nôh, rúk a hlavy. Noste teplé rukavice, čiapky, ponožky a zimné nepremokavé topánky. Používajte viac vrstiev oblečenia, vrchné oblečenie by malo byť odolné proti vetru a snehu,“ uviedol úrad.
V okresoch Brezno, Košice-mesto, Košice-okolie, Michalovce a Trebišov treba okrem toho počítať so silnejším vetrom. Výstrahy prvého stupňa platia až do večera. Meteorológovia očakávajú priemernú rýchlosť vetra 45 kilometrov za hodinu - v nárazoch až do 85 kilometrov za hodinu.
„Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varoval ústav.
ÚVZ SR poukázal na to, že silný vietor môže spôsobiť úrazy vzniknuté pádom alebo zasiahnutím objektom či vetvou zo stromu. Odporúča vyhľadať úkryt a ostať tam, pokým sa situácia neupokojí a bude bezpečné miesto úkrytu opustiť. „Ohrozenou skupinou sú predovšetkým turisti, ľudia pracujúci v lese,“ doplnil ÚVZ.