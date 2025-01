Na severe platí 2. stupeň výstrah pred snežením, silnejšie zafúka

Bratislava 12. januára (TASR) - Na severe platia v nedeľu výstrahy druhého stupňa pred snežením, miestami sa môžu tvoriť snehové jazyky a záveje. Na západnom Slovensku treba počítať so silnejším vetrom, zafúkať môže aj na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.



Výstraha druhého stupňa pred snežením platí až do polnoci v Prešovskom a Žilinskom kraji. Očakáva sa, že napadne ďalších 15 až 20 centimetrov snehu. SHMÚ varuje aj pred tvorbou snehových jazykov a závejov, a to v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji.



Výstrahy pred vetrom platia do 18.00 h v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. Na horách môže zafúkať v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji, kde platí výstraha až do polnoci.