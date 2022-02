Na severe sa môže vyskytnúť silný vietor na horách aj snehové jazyky

Bratislava 11. februára (TASR) - Na severe Slovenska sa môže vyskytnúť silný vietor na horách, snehové jazyky a záveje. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa.



Silný vietor na horách hrozí v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. Výstraha v tomto prípade platí do 22.00 h.



Výstrahu pred snehovými jazykmi vydali meteorológovia pre okresy Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica, Brezno, Kežmarok a Stará Ľubovňa. V sobotu (12. 2.) bude výstraha platiť pre Tvrdošín, Poprad, Liptovský Mikuláš, Kežmarok a Starú Ľubovňu, a to do 9.00 h.