Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 22. apríl 2026
< sekcia Import

Na severe Slovenska platia výstrahy pred vetrom na horách

Na snímke snehový poprašok na tatranských štítoch, uprostred Lomnický štít. Foto: TASR - Michal Svítok

Výstrahy predbežne platia do 12.00 h.

Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - V okresoch Tvrdošín, Poprad, Liptovský Mikuláš a Brezno platia v stredu dopoludnia výstrahy pred vetrom na horách. Jeho rýchlosť môže miestami dosahovať v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne),“ varoval SHMÚ. Výstrahy predbežne platia do 12.00 h.
