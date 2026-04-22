< sekcia Import
Na severe Slovenska platia výstrahy pred vetrom na horách
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - V okresoch Tvrdošín, Poprad, Liptovský Mikuláš a Brezno platia v stredu dopoludnia výstrahy pred vetrom na horách. Jeho rýchlosť môže miestami dosahovať v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne),“ varoval SHMÚ. Výstrahy predbežne platia do 12.00 h.
