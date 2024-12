Bratislava 20. decembra (TASR) - Na severe Slovenska treba v noci počítať s vetrom, a to najmä na horách. Na svojom webe na to upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal aj výstrahy prvého a druhého stupňa.



SHMÚ upozornil, že v okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Banská Bystrica a Brezno platia výstrahy druhého stupňa pred vetrom na horách. Počítať treba s rýchlosťou vetra v nárazoch do 160 kilometrov za hodinu. Rovnaká situácia je v okrese Poprad, kde platia aj výstrahy prvého stupňa pred vetrom.



"Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," uviedol SHMÚ. Na tomto území sa výstrahy počas piatkového večera zmiernia na prvý stupeň.



Výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách zároveň platia podľa meteorológov v okresoch Martin, Žilina, Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. Vietor tu môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť do 135 kilometrov za hodinu.