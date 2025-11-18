Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na severe SR sa môže do predpoludnia tvoriť na cestách poľadovica

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Výstraha aktuálne platí do 9.00 h pre okresy Trenčianskeho, Žilinského, Banskobystrického, Prešovského i časť Spiša v Košickom kraji.

Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Do utorkového predpoludnia sa na cestách severného Slovenska môže vyskytovať poľadovica. Vo výstrahe na ňu upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Upozornenie na riziká poľadovice na cestách pridáva aj Zelená vlna STVR. „Poľadovica je na Spišskej Magure,“ oznamuje s odvolaním sa na informácie od vodičov.
.

