Na severe SR sa ráno môže vyskytovať hmla, na východe a v strede mráz

Bratislava 10. októbra (TASR) - Na severe Slovenska sa ráno môže vyskytovať hmla. Na strednom a východnom Slovensku môže byť mráz. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Výstrahy pred hmlou platia pre okresy Považská Bystrica, Spišská Nová Ves, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a pre takmer celý Žilinský kraj. Meteorológovia vydali výstrahu do 10.00 h.



Mráz sa môže ráno vyskytnúť v celom Košickom, Prešovskom, Žilinskom, Banskobystrickom a takmer celom Trenčianskom kraji. "Ojedinele sa očakáva mráz vo výške dvoch metrov a lokálne prízemný mráz, ktorý predstavuje ohrozenie pre vegetáciu," uviedli meteorológovia. Dodali, že päť centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu od mínus jedného po mínus päť stupňov Celzia a vo výške dvoch metrov do mínus troch stupňov.



Výstraha pred mrazom platí podľa SHMÚ taktiež do 9.00 h.