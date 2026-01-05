< sekcia Import
MRAZIVÉ RÁNO:Na severe a strede SR môže byť až mínus 20 stupňov Celzia
V daných lokalitách sa ojedinele očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu mínus 15 až mínus 19 stupňov Celzia.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 5. januára (TASR) - Vo viacerých lokalitách na severnom a strednom Slovensku treba v pondelok ráno rátať s nízkymi teplotami. Na niektorých miestach sa očakáva teplota od mínus 15 do mínus 19 stupňov Celzia, v okrese Námestovo hrozí teplota mínus 20 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa a druhého stupňa pred nízkymi teplotami. Informoval o tom na webe.
Výstraha platí pre celý Žilinský kraj a viaceré okresy Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja. „V daných lokalitách sa ojedinele očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu mínus 15 až mínus 19 stupňov Celzia. Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblastiach zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia,“ dodali meteorológovia.
Výstraha platí pre celý Žilinský kraj a viaceré okresy Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja. „V daných lokalitách sa ojedinele očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu mínus 15 až mínus 19 stupňov Celzia. Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblastiach zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia,“ dodali meteorológovia.