Na severovýchode sa môžu do stredy rána tvoriť snehové jazyky a záveje

Bratislava 8. marca (TASR) – V okresoch Poprad, Stará Ľubovňa a Kežmarok sa očakáva výskyt snehových jazykov a závejov až do stredy (9. 3.) rána. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal pre tieto lokality výstrahu prvého stupňa. Trvá do stredy do 8.00 h.



Meteorológovia pripomenuli, že tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. "Výskyt snehových jazykov a závejov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," skonštatovali.