Na Slovensku bol v nedeľu prvýkrát zdokumentovaný nový druh vtáka
Následne ho označili slovenským krúžkom a vypustili späť do prírody.
Autor TASR
Drienovec 2. novembra (TASR) - Ornitológovia v nedeľu prvýkrát na Slovensku zdokumentovali výskyt vtáčieho druhu kolibiarik stužkatý. Drobný spevavec bežne obýva oblasti v Ázii. Na ornitologickom stacionári v Drienovci ho odchytili a zdokumentovali Milan Olekšák, Peter Ďurian a Iveta Dolná. Následne ho označili slovenským krúžkom a vypustili späť do prírody. Na sociálnej sieti o tom informovala Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko.
„Zaujímavosťou je, že tento druh sa túto jeseň objavil aj v Poľsku a Holandsku. Ak jeho výskyt na Slovensku potvrdí naša faunistická komisia, pôjde o 381. vtáčí druh zaznamenaný na našom území,“ napísali ornitológovia.
