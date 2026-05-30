Na Slovensku by malo do 5. júna spadnúť 15 až 30 milimetrov zrážok
V predpovedi zrážok je však naďalej veľká miera neistoty.
Autor TASR
Bratislava 30. mája (TASR) - Na územie Slovenska by malo do 5. júna spadnúť 15 až 30 milimetrov zrážok. Ojedinele aj viac. Pôjde najmä o prehánky a búrky, ale prechodne na pár hodín sa očakáva v líniách aj dážď. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.
V predpovedi zrážok je však naďalej veľká miera neistoty. „Nie je ešte vôbec jasné, kde presne sa budú počas najvýdatnejších zrážok vlniť nad našou oblasťou jednotlivé frontálne rozhrania. A ešte ťažšie je predpovedať, v ktorých lokalitách sa pri tejto situácii vyskytnú intenzívnejšie (ale priestorovo len málo rozsiahle) konvektívne zrážky,“ doplnili meteorológovia.
