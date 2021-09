Na Slovensku pribúdajú ochorenia obličiek v súvislosti s cukrovkou

Bratislava 10. septembra TASR - Na Slovensku dlhodobo pribúdajú prípady ochorenia obličiek v súvislosti s ochorením diabetes mellitus, teda tzv. cukrovkou. Ako v piatok TASR informovala hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá, z najnovšej analýzy vyplýva, že ide až 50,7 percenta prípadov. U dospelých pacientov prevládajú ochorenia obličiek spôsobené metabolickými alebo kardiovaskulárnymi ochoreniami.



V nefrologických ambulanciách sa pacienti v najvyššej miere liečili na ďalšie nefrologické ochorenia. U detí do 18 rokov to bolo 19.034 pacientov, dospelých pacientov bolo 41.061.



V prípade detských pacientov sú najčastejšie sledovaní pacienti pre ochorenie pyelonefritída. „V roku 2020 v porovnaní s rokom 2009 sa eviduje pokles sledovaných pacientov o 39,47 percenta v prepočte na 100.000 obyvateľov,“ vyplýva z analýzy NCZI. V ambulanciách bolo toto ochorenie diagnostikované u 6327 detských pacientov.



Podľa NCZI vlani vykázalo svoju činnosť 155 nefrologických ambulancií na Slovensku, pričom ku koncu toho roku poskytli zdravotnú starostlivosť 168.211 pacientom. Najviac nefrologických pacientov bolo z Košického kraja a tvorili 28.737 evidovaných osôb. Naopak, najmenej nefrologických pacientov spadalo do ambulantnej starostlivosti v Bratislavskom kraji (17.800 osôb).



Ku koncu minulého roku bolo v ambulantnej starostlivosti evidovaných 1528 osôb so zlyhaním obličiek bez dialyzačného režimu. „V tomto prípade išlo o 777 žien a 751 mužov s nutnosťou nefrologickej terapie následkom obličkového zlyhania,“ priblížilo centrum. Najviac osôb bolo vo veku 70 až 74 rokov (242 prípadov), pričom 12 prípadov bolo zaznamenaných aj u detí do štyroch rokov. Chronická choroba obličiek v štádiu ich zlyhávania v roku 2019 postihovala 30,9 prípadu na 100 000 obyvateľov Slovenska, zatiaľ čo v roku 2020 to bolo 28 prípadov. „Aj napriek poklesu počtu pacientov, dlhodobo pozorujeme stúpajúci trend výskytu tohto ochorenia,“ uviedlo NCZI.



Náhle zlyhanie obličiek bolo diagnostikované u 1864 pacientov, z ktorých 736 osôb zomrelo. Sepsa alebo aj septické stavy boli príčinou náhleho zlyhania obličiek u 291 osôb v sledovaní stacionára, pričom 60,8 percenta týchto pacientov zomrelo.



Pravidelná dialyzačná liečba bola v roku 2020 poskytovaná 4563 pacientom, najviac v Košickom kraji, kde ju podstúpilo 676 osôb. Viac ako jedna tretina pacientov mala dialyzačnú terapiu indikovanú na základe chronického poškodenia obličiek, spôsobeného ochorením diabetes mellitus. Z celkového počtu pacientov s pravidelnou dialyzačnou liečbou bolo 342 osôb zaradených na transplantačnú čakaciu listinu. Transplantácia obličky bola vykonaná u 120 pacientov.