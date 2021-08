Na Slovensku sa môže vo štvrtok výdatne rozpršať, platia výstrahy

Bratislava 4. augusta (TASR) - Na väčšine územia Slovenska sa môže vo štvrtok (5. 8.) poriadne rozpršať, očakávané sú výdatnejšie dažde i búrky. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého i druhého stupňa. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



Výstrahy druhého stupňa pred dažďom platia pre Trenčiansky, Banskobystrický a Žilinský kraj. Podľa meteorológov môže v severnejších okresoch napadnúť od 20 do 60 milimetrov zrážok, na juhu od 30 do 70 milimetrov zrážok. "Tento úhrn predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká," konštatuje SHMÚ. Výstrahy prvého stupňa pred dažďom platia pre Trnavský kraj, kde sa očakáva 25 až 50 milimetrov zrážok.



Na východe Slovenska treba počítať s búrkami, výstrahy prvého stupňa platia pre celý Prešovský a Košický kraj. "S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 až 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu," podotýka SHMÚ.