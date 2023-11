POZOR NA POĽADOVICU: Na Slovensku sa môžu vyskytnúť aj snehové jazyky

Bratislava 17. novembra (TASR) - Na Slovensku sa počas piatkovej noci a soboty (18. 11.) môže vyskytnúť silný vietor, poľadovica či snehové jazyky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa. Platia tiež výstrahy pred povodňami. Informuje o tom na svojom webe.



Snehové jazyky sa môžu tvoriť od 20.00 h až do soboty večera. SHMÚ vydal výstrahu pre takmer celý Žilinský kraj, okresy Stará Ľubovňa, Poprad, Levoča, Kežmarok, Považská Bystrica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Banská Bystrica a Brezno.



Silný vietor sa môže v piatok vyskytnúť najmä v západných okresoch a okresoch Banská Bystrica a Brezno. V sobotu preto platí výstraha aj pre niektoré okresy na východe, ako je Rožňava, Poprad, Kežmarok, Košice-okolie a mesto, Prešov, Vranov nad Topľou, Trebišov a Michalovce.



Pred poľadovicou varujú meteorológovia najmä na strednom Slovensku. Ide o celý Žilinský kraj, okresy Stará Ľubovňa, Sabinov, Poprad, Levoča, Kežmarok, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Žiar nad Hronom, Revúca, Rimavská Sobota, Banská Bystrica a Brezno. Výstraha platí od polnoci do 9.00 h.



Pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Detva, Banská Štiavnica, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice-okolie, Sobrance a takmer celý Prešovský a Žilinský kraj platí výstraha pred vetrom na horách. Meteorológovia ju vydali do soboty rána, respektíve poobedia.



Stále platia aj výstrahy pred povodňami. Pre okres Trebišov vydali výstrahu tretieho stupňa. Vzhľadom na pretrvávajúci trvalý dážď a nasýtenosť povodí predpokladajú meteorológovia vzostup vodných hladín na toku Roňava. V okresoch Bardejov, Michalovce a Humenné platia prvostupňové hydrologické výstrahy. Druhý stupeň výstrahy vydal SHMÚ pre rieku Bodva v okrese Košice-okolie.