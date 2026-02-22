< sekcia Import
Na Slovensku sa oteplí, v pondelok môže byť do 14 stupňov
Teplotne nadnormálny charakter počasia bude pokračovať na väčšine nášho územia a po väčšinu času nielen v záverečných dňoch februára.
Autor TASR
Bratislava 22. februára (TASR) - V najbližších dňoch by sa malo na území Slovenska otepliť. Už v nedeľu prejde cez našu oblasť smerom na východ teplý front a za ním k nám začne od západu prúdiť výrazne teplejší vzduch. Na sociálnej sieti o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). V pondelok (23. 2.) má byť maximálna teplota na úrovni ôsmich až 14 stupňov Celzia, najteplejšie bude na juhozápade. Až do 4. marca by mala byť na väčšine územia, až na malé prechodné výnimky, teplota osem až 16 stupňov Celzia.
„Teplotne nadnormálny charakter počasia bude pokračovať na väčšine nášho územia a po väčšinu času nielen v záverečných dňoch februára, ale s pomerne veľkou pravdepodobnosťou aj na začiatku marca. Po väčšinu dní by totiž na konci februára a na začiatku marca malo nad západnou a strednou Európou prevládať západné až severozápadné prúdenie vzduchu,“ napísali meteorológovia.
S výnimkou prechodného ochladenia na severe a východe v utorok (24. 2.) a v stredu (25. 2.) sa podľa SHMÚ až do začiatku marca neočakáva žiadne preniknutie výrazne chladnejšieho vzduchu z vyšších zemepisných šírok alebo z hlbšieho vnútrozemia Európy z východu do našej oblasti. „Je dosť pravdepodobné, že pre juhozápad Slovenska to znamená už definitívny koniec dlhšie trvajúceho chladnejšieho počasia,“ informovalo SHMÚ.
Na zvyšnej časti územia je pravdepodobnosť dlhšieho výrazne chladnejšieho počasia v nižších polohách neskôr v marci o niečo vyššia ako pre juhozápad. „Ale aj tu je viac-menej pravdepodobné, že to už budú len prechodné a kratšie ochladenia,“ skonštatovali meteorológovia. Upozornili však, že v predpovedi na viac ako týždeň vopred je ešte stále pomerne veľká miera neistoty.
