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Na Slovensku sa začala séria silnejších nočných mrazov
Na juhozápade a ojedinele aj inde sa podľa meteorológov udržiavala nízka oblačnosť alebo hmla, pričom práve tento faktor zamedzil výraznejšiemu poklesu teploty.
Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Na Slovensku sa začala séria silnejších nočných mrazov. V Červenom Kláštore klesla napríklad teplota počas uplynulej noci pod mínus 20 stupňov Celzia. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.
„V chladnom a suchom vzduchu od severovýchodu zasahuje rozsiahla a mohutná tlaková výš. Suchý vzduch, jasná obloha, slabý vietor a prítomnosť snehovej pokrývky sú ideálne podmienky na výrazný pokles teploty radiačným vyžarovaním,“ konštatuje SHMÚ.
Na juhozápade a ojedinele aj inde sa podľa meteorológov udržiavala nízka oblačnosť alebo hmla, pričom práve tento faktor zamedzil výraznejšiemu poklesu teploty. Aj preto je podľa nich interval nočnej teploty na území Slovenska takmer 20 stupňov Celzia. „Ďalšie noci budú podobné,“ podotkol SHMÚ.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s nízkymi teplotami upozorňuje na možnosť podchladenia. Pokles telesnej teploty môže brániť srdcu, nervovému systému a iným orgánom v normálnej činnosti. Nízke teploty spôsobujú zúženie ciev či plytké dýchanie, čím dochádza k zvýšeniu srdcovej frekvencie a krvného tlaku so sprievodnou bolesťou na hrudníku, najmä u ľudí s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Hrozí zhoršenie a tvorba ekzémov. Kombinácia mrazu a vetra môže spôsobiť omrzliny, lokálne poškodenia kože a podráždenie sliznice dýchacích ciest, čo môže viesť k respiračným ochoreniam.
„Náležitú pozornosť venujte ochrane nôh, rúk a hlavy. Noste teplé rukavice, čiapky, ponožky a zimné nepremokavé topánky. Používajte viac vrstiev oblečenia, vrchné oblečenie by malo byť odolné proti vetru, dažďu a snehu. Dôsledným dodržiavaním uvedených odporúčaní môžete minimalizovať riziko podchladenia,“ uviedol ÚVZ.
Viaceré neziskové organizácie, najmä tie, ktoré pomáhajú ľuďom bez domova, vyzvali verejnosť, aby bola v zime o čosi viac všímavejšia voči svojmu okoliu. Sneženie a mrazy predstavujú pre ľudí bez domova mimoriadnu výzvu. Dlhodobé vystavenie chladu, mokré oblečenie a obuv či nedostatok možností zohriať sa, môžu viesť k podchladeniu, omrzlinám a ohrozeniu života. Mimoriadne zraniteľní sú chorí a oslabení ľudia bez domova či seniori.
Pomoc sa však podľa nich môže začať jednoduchou otázkou, či je človek v poriadku a či niečo nepotrebuje. Je možné mu ponúknuť teplý čaj, suché oblečenie, ponožky, deku, izotermickú fóliu alebo spací vak, prípadne ho nasmerovať do nocľahárne či denného centra. Ak človek nereaguje, je zranený alebo javí známky podchladenia, je dôležité privolať zdravotnú pomoc na čísle 155 alebo 112, komunikovať so záchranármi a zostať pri ňom do ich príchodu.
Na väčšiu všímavosť vyzýva aj polícia.
„V chladnom a suchom vzduchu od severovýchodu zasahuje rozsiahla a mohutná tlaková výš. Suchý vzduch, jasná obloha, slabý vietor a prítomnosť snehovej pokrývky sú ideálne podmienky na výrazný pokles teploty radiačným vyžarovaním,“ konštatuje SHMÚ.
Na juhozápade a ojedinele aj inde sa podľa meteorológov udržiavala nízka oblačnosť alebo hmla, pričom práve tento faktor zamedzil výraznejšiemu poklesu teploty. Aj preto je podľa nich interval nočnej teploty na území Slovenska takmer 20 stupňov Celzia. „Ďalšie noci budú podobné,“ podotkol SHMÚ.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s nízkymi teplotami upozorňuje na možnosť podchladenia. Pokles telesnej teploty môže brániť srdcu, nervovému systému a iným orgánom v normálnej činnosti. Nízke teploty spôsobujú zúženie ciev či plytké dýchanie, čím dochádza k zvýšeniu srdcovej frekvencie a krvného tlaku so sprievodnou bolesťou na hrudníku, najmä u ľudí s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Hrozí zhoršenie a tvorba ekzémov. Kombinácia mrazu a vetra môže spôsobiť omrzliny, lokálne poškodenia kože a podráždenie sliznice dýchacích ciest, čo môže viesť k respiračným ochoreniam.
„Náležitú pozornosť venujte ochrane nôh, rúk a hlavy. Noste teplé rukavice, čiapky, ponožky a zimné nepremokavé topánky. Používajte viac vrstiev oblečenia, vrchné oblečenie by malo byť odolné proti vetru, dažďu a snehu. Dôsledným dodržiavaním uvedených odporúčaní môžete minimalizovať riziko podchladenia,“ uviedol ÚVZ.
Viaceré neziskové organizácie, najmä tie, ktoré pomáhajú ľuďom bez domova, vyzvali verejnosť, aby bola v zime o čosi viac všímavejšia voči svojmu okoliu. Sneženie a mrazy predstavujú pre ľudí bez domova mimoriadnu výzvu. Dlhodobé vystavenie chladu, mokré oblečenie a obuv či nedostatok možností zohriať sa, môžu viesť k podchladeniu, omrzlinám a ohrozeniu života. Mimoriadne zraniteľní sú chorí a oslabení ľudia bez domova či seniori.
Pomoc sa však podľa nich môže začať jednoduchou otázkou, či je človek v poriadku a či niečo nepotrebuje. Je možné mu ponúknuť teplý čaj, suché oblečenie, ponožky, deku, izotermickú fóliu alebo spací vak, prípadne ho nasmerovať do nocľahárne či denného centra. Ak človek nereaguje, je zranený alebo javí známky podchladenia, je dôležité privolať zdravotnú pomoc na čísle 155 alebo 112, komunikovať so záchranármi a zostať pri ňom do ich príchodu.
Na väčšiu všímavosť vyzýva aj polícia.