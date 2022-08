Na Slovensku sú rozdiely v teplote vzduchu viac ako 20 stupňov Celzia

Bratislava 6. augusta (TASR) - Na Slovensku sú aktuálne rozdiely v teplote vzduchu viac ako 20 stupňov Celzia, ojedinele sa ochladilo až o 15 stupňov Celzia. Na niektorých miestach vystúpila teplota na podobné hodnoty ako v piatok (5. 8.). Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



"V našej oblasti sa vlní studený front. Za ním od severozápadu nateká chladnejší vzduch, no jeho prúdenie blokujú pohoria. Do oblastí v závetrí pohorí na juhu Slovenska sa ešte nedostal, a tak tam teplota ešte stihla vystúpiť na podobné hodnoty ako včera," približuje SHMÚ.



V Juhoslovenskej kotline a blízkom okolí, na východe Podunajskej a Východoslovenskej nížiny sa tak podľa meteorológov oteplilo na 34 až 36 stupňov Celzia. Zároveň je za studeným frontom už chladno, na krajnom severozápade a Hornej Orave teplota klesla na 14 až 15 stupňov Celzia. "Okamžitý rozdiel v teplote vzduchu medzi juhom a severom stredného Slovenska je do 22 stupňov Celzia," podotýka SHMÚ.



Spomínaný efekt vidieť aj pri porovnaní teploty vzduchu v piatok a sobotu. Kým na krajnom západe a severe je miestami o desať až 15 stupňov Celzia chladnejšie, v Juhoslovenskej kotline je teplejšie. Vyššie teploty ako v piatok však meteorológovia neočakávajú.