Na Slovensku treba opäť počítať s hmlou, platia výstrahy

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Výstrahy predbežne platia do 11.00 h. O 17.00 h sa do platnosti vrátia a na hmlu si treba dať pozor aj v piatok (14. 11.) ráno.

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 13. novembra (TASR) - Vo štvrtok treba na Slovensku opäť počítať s hmlou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa pre celé územie krajiny. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.

Výstrahy predbežne platia do 11.00 h. O 17.00 h sa do platnosti vrátia a na hmlu si treba dať pozor aj v piatok (14. 11.) ráno. Dohľadnosť môže miestami klesnúť na 50 až 200 metrov.

„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol ústav.


SSC: Vodičov môže na cestách potrápiť hmla, cesty sú zjazdné



Vodičov môže vo štvrtok ráno potrápiť na cestách hmla. Cesty sú však vo všeobecnosti zjazdné. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informovala na svojom webe zjazdnost.sk.

„Pozor na hmlu, ktorá obmedzuje viditeľnosť na 50 metrov v lokalitách Turčianske Teplice a Poprad. Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov je tiež v Myjave a okolí,“ informovala SSC.

Ako pripomenula, horský priechod Šútovce je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá dlhšie ako desať metrov a horský priechod Fačkov pre vozidlá dlhšie ako 12 metrov.
