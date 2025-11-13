< sekcia Import
Na Slovensku treba opäť počítať s hmlou, platia výstrahy
Výstrahy predbežne platia do 11.00 h. O 17.00 h sa do platnosti vrátia a na hmlu si treba dať pozor aj v piatok (14. 11.) ráno.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 13. novembra (TASR) - Vo štvrtok treba na Slovensku opäť počítať s hmlou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa pre celé územie krajiny. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.
Výstrahy predbežne platia do 11.00 h. O 17.00 h sa do platnosti vrátia a na hmlu si treba dať pozor aj v piatok (14. 11.) ráno. Dohľadnosť môže miestami klesnúť na 50 až 200 metrov.
„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol ústav.
Vodičov môže vo štvrtok ráno potrápiť na cestách hmla. Cesty sú však vo všeobecnosti zjazdné. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informovala na svojom webe zjazdnost.sk.
„Pozor na hmlu, ktorá obmedzuje viditeľnosť na 50 metrov v lokalitách Turčianske Teplice a Poprad. Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov je tiež v Myjave a okolí,“ informovala SSC.
Ako pripomenula, horský priechod Šútovce je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá dlhšie ako desať metrov a horský priechod Fačkov pre vozidlá dlhšie ako 12 metrov.
Výstrahy predbežne platia do 11.00 h. O 17.00 h sa do platnosti vrátia a na hmlu si treba dať pozor aj v piatok (14. 11.) ráno. Dohľadnosť môže miestami klesnúť na 50 až 200 metrov.
„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol ústav.
SSC: Vodičov môže na cestách potrápiť hmla, cesty sú zjazdné
Vodičov môže vo štvrtok ráno potrápiť na cestách hmla. Cesty sú však vo všeobecnosti zjazdné. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informovala na svojom webe zjazdnost.sk.
„Pozor na hmlu, ktorá obmedzuje viditeľnosť na 50 metrov v lokalitách Turčianske Teplice a Poprad. Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov je tiež v Myjave a okolí,“ informovala SSC.
Ako pripomenula, horský priechod Šútovce je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá dlhšie ako desať metrov a horský priechod Fačkov pre vozidlá dlhšie ako 12 metrov.