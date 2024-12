Na Slovensku treba počítať s vetrom, snehom i snehovými jazykmi

Bratislava 5. decembra (TASR) - Na Slovensku môže v piatok (6. 12.) v niektorých okresoch snežiť, tvoriť sa môžu aj snehové jazyky a záveje. Objaviť sa tiež môže silnejší vietor i vietor na horách. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Snežiť môže v niektorých okresoch Trenčianskeho a Žilinského kraja, a to v okresoch Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca a Žilina. Napadnúť by tam mohlo desať až 13 centimetrov (cm) nového snehu.



Snehové jazyky a záveje sa môžu tvoriť v celom Trenčianskom kraji, vo väčšine okresov Žilinského kraja, v niektorých okresoch Nitrianskeho a Banskobystrického kraja i okrese Piešťany. "Tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," pripomína SHMÚ.



Sinejší vietor sa môže vyskytnúť v okresoch Malacky, Senica, Skalica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín, ale aj Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Kežmarok. Vietor tam môže miestami v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu (km/h), v priemere 45 km/h.



So silnejším vetrom treba počítať aj na horách, a to v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Žilina, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. Nad pásmom lesa sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 až 135 km/h, v priemere 70 až 85 km/h, čo je víchrica. "Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo," podotýka SHMÚ.