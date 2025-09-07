< sekcia Import
Na Slovensku vznikne prvý modulárny satelit za takmer 16 miliónov eur
Na vývoji a výrobe satelitu sa zúčastní 14 partnerov zo Slovenska, Nemecka a Španielska.
Autor TASR
Bratislava 7. septembra (TASR) - Na Slovensku vznikne v rámci projektu Stephanik prvý modulárny satelit. Konzorcium slovenských a zahraničných firiem a inštitúcií získalo na jeho vývoj a výrobu takmer 16 miliónov eur z plánu obnovy a odolnosti. Vypustenie satelitu je naplánované na rok 2029. Informovala o tom jedna zo zainteresovaných firiem, vyplýva to aj zo zmluvy uverejnenej v Centrálnom registri zmlúv.
Cieľom projektu je navrhnúť a vyvinúť prvý modulárny satelit s hmotnosťou nad 150 kilogramov. Ten má byť súčasťou budúceho európskeho systému rýchleho vypúšťania satelitov, ktorý umožní v krátkom čase nahradiť zlyhávajúce družice a pokryť špecifické potreby na obežnej dráhe. Projekt má zároveň pripraviť pôdu pre slovenský vesmírny ekosystém tým, že prepojí priemysel a akademickú obec vo výskume, vývoji a výrobe malých družíc. Posilniť má aj pozíciu Slovenska ako partnera Európskej vesmírnej agentúry (ESA).
Konzorcium zahŕňa niekoľko slovenských a zahraničných subjektov so silnými skúsenosťami s medzinárodnou spoluprácou v oblasti kozmického priestoru vrátane rámca ESA. Na vývoji a výrobe satelitu sa zúčastní 14 partnerov zo Slovenska, Nemecka a Španielska. Medzi nimi napríklad Slovenská technická univerzita, Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV), Ústav experimentálnej fyziky SAV či Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Hlavným koordinátorom projektu je spoločnosť Bizzcom, ktorá prijíma financie z plánu obnovy a zodpovedá za ich rozdelenie medzi partnerov a celkové riadenie projektu.
„Stephanik nie je len satelit, ale národný míľnik. Ukazujeme, že Slovensko dokáže navrhovať, vyvíjať a vypúšťať pokročilé vesmírne technológie na európskej úrovni. Pre 3IPK je obrovskou cťou priniesť do projektu naše riešenia pre dôveryhodnosť a integritu dát, ktoré budú kľúčové pre jeho úspech,“ uviedol spoluzakladateľ zúčastnenej firmy 3IPK Juraj Zámečník. Ako dodal, projekt je symbolom technologického napredovania a strategickým skokom pre slovenský vesmírny priemysel.
