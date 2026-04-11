Na Slovensku žije s Parkinsonovou chorobou približne 22.000 ľudí
Parkinsonova choroba je progresívne ochorenie nervového systému, ktoré vzniká v dôsledku degenerácie častí mozgu zodpovedných za kontrolu pohybu.
Autor TASR
Bratislava 11. apríla (TASR) - Na Slovensku žije s Parkinsonovou chorobou približne 22.000 ľudí, pričom ročne pribudne takmer 5000 nových pacientov. Vyplýva to z údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), ktoré TASR pri príležitosti Svetového dňa Parkinsonovej choroby poskytla špecialistka komunikácie Simona Uhlárová Jarošová.
Podľa NCZI bolo v roku 2024 v neurologických ambulanciách diagnostikovaných 4814 nových pacientov a sledovaných bolo 21.921 ľudí s touto diagnózou, z toho 11.143 mužov a 10.778 žien. „Po poklese počtu pacientov počas pandemických rokov sledujeme opätovný nárast. Kým v roku 2021 evidovali neurologické ambulancie približne 19.000 pacientov, v roku 2024 ich bolo už takmer 22.000,“ priblížila hovorkyňa NCZI Alena Krčová. Z dlhodobých údajov podľa nej vyplýva, že zastúpenie mužov a žien medzi pacientmi je relatívne vyrovnané, s miernymi výkyvmi v jednotlivých rokoch.
Parkinsonova choroba je progresívne ochorenie nervového systému, ktoré vzniká v dôsledku degenerácie častí mozgu zodpovedných za kontrolu pohybu. Okrem trasu sa prejavuje aj spomalením pohybov, svalovou stuhnutosťou či poruchami rovnováhy. Medzi nemotorické príznaky patria napríklad poruchy spánku, depresia, zápcha alebo strata čuchu.
Ochorenie sa najčastejšie diagnostikuje u ľudí nad 60 rokov, no približne každý desiaty pacient má menej ako 50 rokov. NCZI upozornilo, že prvé príznaky pritom nemusia byť jednoznačné. Typické motorické prejavy zahŕňajú spomalené pohyby, svalovú stuhnutosť, tras a problémy s rovnováhou. Nie všetci pacienti však trpia trasom - približne tretina ho nemá. Na problém môže upozorniť aj zmenšenie písma, sťažené žuvanie, prehĺtanie a artikulácia reči.
Ako podotkla Krčová, presná príčina vzniku ochorenia nie je známa, predpokladá sa kombinácia genetických a environmentálnych faktorov. Parkinsonova choroba je nevyliečiteľná, no liečba dokáže zmierniť jej príznaky a zlepšiť kvalitu života pacientov. Okrem liekov sa využívajú aj pokročilé metódy, napríklad hĺbková mozgová stimulácia.
„Včasná diagnostika a správne nastavená liečba dokážu výrazne ovplyvniť priebeh ochorenia a pomôcť pacientom zachovať si čo najdlhšie samostatnosť a kvalitu života,“ doplnila Krčová. Zdôraznila, že dôležitou súčasťou liečby je aj pravidelný pohyb, rehabilitácia a podpora zo strany rodiny a okolia. Ideálnym pohybom pre ľudí s Parkinsonom je chôdza s palicami, ale aj tanec či posilňovanie.
