Na Špecializovaný súd v Pezinku eskortovali obvineného riaditeľa SIS

Pezinok 14. marca (TASR) - Na Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS) eskortovali krátko pred 9.30 hodinou obvineného riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra P.



Na otázku médií, ako vníma svoje zadržanie, nereagoval. Neverejný výsluch pred sudcom pre prípravné konanie Jánom Buvalom je naplánovaný na 10.00 hodinu. Sudca bude rozhodovať o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) stíhať Vladimíra P. väzobne.



Prokurátor ÚŠP podal návrh na vzatie do väzby obvineného riaditeľa SIS z dôvodu možného pokračovania v trestnej činnosti a z dôvodu možného ovplyvňovania svedkov. Prokurátorovi ÚŠP bol doručený podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby od vyšetrovateľa v piatok (12.3.).



Vladimíra P. zadržali príslušníci NAKA vo štvrtok (11.3.) v skorých ranných hodinách. Obvinili ho z toho, že on a bývalý námestník SIS Boris B. mali prijať úplatok od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava K. vo výške 40.000 eur. Úplatok mal byť za to, aby SIS nesledovala Zoroslava K. Advokátka Vladimíra K. Eva Mišíková nevidí ani jeden dôvod na väzobné stíhanie. Podľa nej absentuje aj jeden z materiálnych predpokladov väzby, a to dôvodné podozrenie zo spáchania skutku jej klientom.



Vladimír P. je nominantom Sme rodina. SIS vedie od apríla 2020. Prezidentka Zuzana Čaputová mu dočasne pozastavila výkon štátnej služby.