Pozor na záveje: Na strednom a východnom Slovensku vyhlásili výstrahy

Bratislava 11. decembra (TASR) - Na východnom a strednom Slovensku sa v pondelok (12. 12.) môžu tvoriť snehové jazyky či záveje. Meteorológovia v tejto súvislosti vydali pre viaceré okresy výstrahu prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.



V okresoch Prievidza, Žilina, Martin, Turčianske Teplice, Dolný Kubín, Ružomberok, Námestovo, Banská Bystrica má výstraha platiť od nedele 0.00 h do pondelka 15.00 h. V okresoch Rožňava a Tvrdošín by mala začať platiť rovnako o 0.00 h, trvať by však mala do pondelka 18.00 h.



V okresoch Liptovský Mikuláš, Brezno, Spišská Nová Ves, Poprad, Levoča by mala platiť do utorka (13. 12.) 0.00 h. V okrese Kežmarok by výstraha mala trvať do 18.00 h.



Tvorba snehových jazykov a závejov podľa SHMÚ predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. "Výskyt snehových jazykov a závejov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," dodal.