Na strednom a východnom Slovensku hrozí v noci mráz

Ilustračné foto. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Autor TASR
Bratislava 3. mája (TASR) - Na strednom a východnom Slovensku hrozí v noci z nedele na pondelok (4. 5.) mráz. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa od polnoci do 7.00 h. Informuje o tom na svojom webe.

Výstraha platí pre celý Košický, Prešovský a Žilinský kraj, pre takmer celý Banskobystrický kraj a okresy Ilava, Považská Bystrica, Prievidza a Púchov. „Miestami sa očakáva prízemný mráz, ktorý predstavuje ohrozenie pre vegetáciu nižšieho vzrastu. Vo výške päť centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu nula až mínus štyri stupne Celzia. Ojedinele môže mrznúť aj vo výške dvoch metrov,“ priblížili meteorológovia.
