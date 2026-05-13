< sekcia Import
Na strednom a východnom Slovensku hrozí v noci prízemný mráz
Výstrahy platia pre celý Prešovský, Košický a Banskobystrický kraj, takmer celý Žilinský kraj (s výnimkou Bytče) a okresy Prievidza a Levice.
Autor TASR
Bratislava 13. mája (TASR) - Na strednom a východnom Slovensku hrozí v noci zo stredy na štvrtok (14. 5.) prízemný mráz. Predstavuje ohrozenie pre vegetáciu nižšieho vzrastu. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Výstrahy platia pre celý Prešovský, Košický a Banskobystrický kraj, takmer celý Žilinský kraj (s výnimkou Bytče) a okresy Prievidza a Levice. „Vo výške päť centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu mínus jeden až mínus tri stupne Celzia,“ konštatuje SHMÚ.
Výstrahy platia od polnoci do 7.00 h.
Výstrahy platia pre celý Prešovský, Košický a Banskobystrický kraj, takmer celý Žilinský kraj (s výnimkou Bytče) a okresy Prievidza a Levice. „Vo výške päť centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu mínus jeden až mínus tri stupne Celzia,“ konštatuje SHMÚ.
Výstrahy platia od polnoci do 7.00 h.