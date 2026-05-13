Streda 13. máj 2026
Na strednom a východnom Slovensku hrozí v noci prízemný mráz

Na snímke námraza na rastlinách. Foto: TASR Ján Krošlák

Autor TASR
Bratislava 13. mája (TASR) - Na strednom a východnom Slovensku hrozí v noci zo stredy na štvrtok (14. 5.) prízemný mráz. Predstavuje ohrozenie pre vegetáciu nižšieho vzrastu. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Výstrahy platia pre celý Prešovský, Košický a Banskobystrický kraj, takmer celý Žilinský kraj (s výnimkou Bytče) a okresy Prievidza a Levice. „Vo výške päť centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu mínus jeden až mínus tri stupne Celzia,“ konštatuje SHMÚ.

Výstrahy platia od polnoci do 7.00 h.
