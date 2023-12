Počas utorkového rána sa môže tvoriť poľadovica, pozor aj na vietor

Bratislava 11. decembra (TASR) - Na väčšine stredného a východného Slovenska treba v utorok ráno počítať s poľadovicou. Vyskytnúť sa môže aj vietor na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti najnižší stupeň výstrahy, informuje o tom na svojom webe.



Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou platí od utorkovej (12. 12.) 2.00 h do 9.00 h v celom Žilinskom, Banskobystrickom kraji, vo väčšine okresov Prešovského a Košického kraja a v okresoch Považská Bystrica a Levice. "Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," upozornil SHMÚ.



Pred vetrom na horách meteorológovia upozorňujú v Žilinskom kraji a v okresoch Banská Bystrica, Brezno a Poprad. Výstraha prvého stupňa tam platí od pondelka 22.00 h do utorkovej 9.00 h. Očakáva sa tam výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu.



Zároveň v okrese Michalovce naďalej platí výstraha druhého stupňa pred povodňami, predbežne do utorka. Výstraha prvého stupňa pred povodňou platí tiež v okrese Trebišov.